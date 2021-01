Energia, ambiente e sviluppo sostenibile: accordo ENEA-RINA Consulting per rafforzare il trasferimento tecnologico

ENEA e RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia, anche attraverso analisi mirate e progetti di “proof of concept”.

L’accordo prevede il mutuo coinvolgimento di ENEA e RINA in iniziative di trasferimento tecnologico in ambito nazionale ed eventualmente europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie finalizzate ad uno sviluppo sostenibile nonché la valorizzazione delle reciproche competenze e strutture per lo svolgimento di attività congiunte.

L’intesa prevede anche la realizzazione di iniziative e programmi a supporto delle attività di ricerca di università e istituti pubblici e privati.

“Questa partnership si colloca nell’ambito delle nuove iniziative lanciate da ENEA per supportare e rafforzare la crescita e la competitività delle imprese attraverso il trasferimento di tecnologie innovative. In un momento così complesso e sfidante la partnership con un’eccellenza del settore quale è RINA apre nuove prospettive a beneficio del sistema-paese”, sottolinea il presidente dell’ENEA Federico Testa.

“Metteremo al servizio di questa partnership le esperienze maturate in oltre 20 anni di lavoro sul trasferimento tecnologico all’interno dei programmi della Agenzia Spaziale Europea e quelle più recenti in ambito Fusion4Energy ed Eurofusion. Questo porterà ancora più valore aggiunto alle iniziative industriali che insieme affronteremo”, ha aggiunto Roberto Carpaneto, amministratore delegato di RINA Consulting. “RINA ed ENEA saranno in grado di presidiare un più ampio range di tecnologie e competenze e supportare il sistema industriale Italiano nell’accesso a nuove tecnologie, accelerando il time-to-market di nuovi prodotti e servizi e rendendo più agile il processo di innovazione così da poter rispondere tempestivamente alle attuali sfide”, conclude.

ENEA è l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; opera nei settori dell’innovazione e nella prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla PA e ai cittadini. Dispone di 13 tra centri di ricerca e grandi laboratori sul territorio nazionale con circa 2600 ricercatori, tecnologi e personale di supporto. È specializzata nel campo delle tecnologie energetiche, dove è anche il coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, della fusione nucleare, dell’efficienza energetica, dell’economia circolare, protezione sismica, sicurezza alimentare, inquinamento, scienze della vita, materie prime strategiche, cambiamento climatico.

RINA Consulting S.p.A., grazie alle sue forti competenze tecniche e ingegneristiche ed oltre 20 laboratori, linee pilota e strutture di collaudo su vasta scala, è in grado di supportare le aziende nel raggiungere i propri obiettivi di competitività e sviluppo mediante l’adozione di tecnologie disruptive attraverso i più moderni metodi di trasferimento tecnologico e gestione dell’innovazione.