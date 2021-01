Enna: sgominata banda di spacciatori, ‘chi non pagava la droga veniva punito’

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) – La Polizia di Stato è impegnata da questa notte nei territori di Barrafranca e Piazza Armerina (Enna) per ricercare e catturare decine di destinatari della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Enna. L’operazione denominata ‘Fire” ha permesso di disarticolare più reti di spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti. “Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che un debitore degli spacciatori è stato sequestrato perché non pagava e ad un altro hanno dato fuoco alla macchina ed alla porta d’ingresso di casa”, dicono gli investigatori. Oltre 150 uomini gli uomini impiegati con la partecipazione del Reparto Volo, Unità Cinofili per la ricerca di armi e droga, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Scientifica e tutti gli Uffici della Questura di Enna.