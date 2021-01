Epidemia di aviaria fuori controllo nel Sud-Ovest Francia: proposto l’abbattimento delle anatre da fois gras

I produttori del foie gras (letteralmente fegato grasso, ovvero fegato di anatra o di oca fatta ingrassare tramite alimentazione forzata, con il quale si produce il paté, ndr) hanno sollecitato le autorità sanitarie per poter procedere ad una più massiccia macellazione preventiva di anatre, lamentando da giovedì una netta “sensazione di impotenza” di fronte a una situazione ormai “fuori controllo“. E’ infatti aumentato a dismisura l numero di allevamenti contaminati dall’influenza aviaria nel Sud-Ovest. “Chiediamo un azzeramento temporaneo dei capi nelle fattorie, non controlliamo più il virus. Non c’è altra soluzione”, ha dichiarato all’AFP, Hervè Dupouy, allevatore di Castelnau-Tursan e presidente della sezione palmipedi Fnsea delle Landes. “Macelliamo preventivamente anatre in tutto il dipartimento – è la proposta – e in due mesi possiamo rimettere a posto gli animali e ricominciare a produrre“, ha supplicato Dupouy, deplorando la “lentezza dell’amministrazione”, secondo lui “fenomenale“.

“Attendiamo l’evoluzione della strategia di lotta” contro l’epizoozia “poiche’ la strategia di spopolamento non è sufficiente”, ha dichiarato il direttore di Cifog, Marie-Pierre Pè. Finora, le autorità hanno ucciso tutti i palmipedi in un’area di tre chilometri intorno ai focolai identificati. Anche altri volatili come polli e tacchini dovrebbero essere macellati quando hanno accesso all’aria aperta. In totale, secondo la direttrice Cifog, “più di 5 milioni” di palmipedi vengono allevati per il loro foie gras in una vasta area a cavallo tra Landes, Gers e Pyre’ne’es-Atlantiques. Cifog mercoledì ha chiesto “un rafforzamento delle risorse umane dei servizi statali sul campo per accelerare” la lotta all’epizoozia. Secondo il capo dei servizi veterinari francesi Loic Evain, oltre 200.000 anatre erano state macellate in Francia al 5 gennaio e altre 400.000 erano in procinto. Cifog “chiede di riattivare il sistema di aiuti messo in atto nel 2017″, compresi gli aiuti agli incubatoi, agli allevatori ma anche alle aziende di trasformazione “che saranno a corto di materia prima“.