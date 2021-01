Epidemia misteriosa colpisce un villaggio in India: decine di persone affette da convulsioni, vertigini ed epilessia

È allarme in India per un’epidemia misteriosa che provoca di episodi di epilessia, febbre, convulsioni, vertigini e vomito. Almeno trenta persone sono state ricoverate in un campo medico allestito d’emergenza nel villaggio di Pulla, nello stato dell’Andhra Pradesh.

Le autorita’ del distretto hanno dichiarato ai media di avere avviato accertamenti sull’acqua, le fognature, la discarica e tutte le altre possibili forme di inquinamento nel villaggio, aggiungendo che al momento le cause non sono state individuate. L’episodio ricorda l’analogo “avvelenamento collettivo” che all’inizio dello scorso dicembre ha coinvolto oltre 500 persone nella citta’ di Eluru, sempre in Andhra Pradesh. Dopo varie analisi, sono state identificate forti dosi di piombo e nickel nell’acqua potabile e nel latte.