Maltempo, escursionisti bloccati in Irpinia: recuperati dall’elisoccorso

Un escursionista rotola per un pendio e gli altri due compagni restano con lui, cercano di calarsi per soccorrerlo. Alla fine tutti e tre rimangono intrappolati. E’ successo a 3 escursionisti lungo un percorso difficile e per di piu’ pieno di neve e di ghiaccio a Calabritto in localita’ Madonna della Neve, nell’Avellinese.

In soccorso dei 3, e’ intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per recuperare i tre. L’escursionista bloccato lungo un pendio ghiacciato era in ipotermia. Per il recupero e’ intervenuto un elicottero e un tecnico di elisoccorso con il verricello lo ha preso a bordo. Gli altri due, invece, sono stati messi in sicurezza dalle squadre di terra e poi caricati a loro volta sull’elisoccorso 118 di Salerno.