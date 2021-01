“Puzza come la mia vagina”, incredibile a Londra: esplode la candela di Gwyneth Paltrow

Episodio davvero bizzarro a Londra: secondo quanto raccontato dal “The Sun”, in una abitazione a nord di Londra sarebbe esplosa una candela di Gwyneth Paltrow, di quelle dall'”odore della sua vagina”, causando anche un incendio all’interno di un appartamento. A rivelarlo è stata a signora Jody Thompson, la proprietaria della candela in questione: “è esplosa e ha emesso fiamme enormi, con pezzi che volavano ovunque. Non ho mai visto niente del genere. La candela era troppo calda per essere toccata, c’era un inferno nella stanza. In quel momento è stato spaventoso, avrebbe potuto mandare in fiamme l’intera casa. Se ci penso adesso però mi viene da ridere che la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow è esplosa nel mio soggiorno”. Nessun commento, finora, da parte di Gwyneth Paltrow: non è però escluso che l’attrice intervenga nei prossimi giorni, confermando che si sia trattato di un episodio isolato e che non si ripeterà più.