Terribile esplosione in un condominio in Austria: si temono numerosi morti, l’edificio potrebbe collassare [FOTO]

Questa mattina si è verificata un’esplosione in un condominio a Langenzersdorf, nella Bassa Austria. I servizi di emergenza sono sul posto, la situazione al momento è ancora molto confusa. Quando sono arrivati ​​i vigili del fuoco, l’edificio era in fiamme: a cercare di spegnere le fiamme c’erano almeno 150 persone. Secondo la polizia ci sono già diversi feriti. “La situazione non promette bene” sostiene il portavoce dei vigili del fuoco Franz Resperger.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 8 del mattino. Secondo Resperger, il terzo e il quarto piano dell’edificio sono crollati. Finora, tuttavia, non è ancora del tutto chiaro quante persone siano ancora in casa. Sonja Kellner, portavoce della Croce Rossa Bassa Austria, ha parlato di due persone con ferite lievi e una gravemente ferita. Secondo Kellner, i feriti sono stati portati in tre diversi ospedali.,Korneuburg, Stockerau e l’SMZ-Ost di Vienna. Altre otto persone sono state assistite dal team di intervento di crisi della Croce Rossa nella sala della comunità di Langenzersdorfer.

L’edificio rischia il collasso

L’edificio rischia il collasso poiché, secondo Resperger, un “attacco interno è troppo pericoloso”, attualmente è possibile solo un utilizzo esterno. C’è il rischio di collasso. Pertanto anche gli edifici circostanti sono stati evacuati.

Secondo l’ÖAMTC, sul posto sarebbero presenti anche gli elicotteri di emergenza “Christophorus 3” e “Christophorus 9“. Sono in servizio anche medici di emergenza, cani da soccorso e il treno di soccorso in caso di catastrofe dei vigili del fuoco di Langenzersdorf. Anche i vigili del fuoco professionisti e il servizio di soccorso di Vienna hanno inviato aiutanti. C’era anche un elicottero della polizia sul posto. L’area intorno all’edificio è stata delimitata su larga scala.

La testimonianza

“Ero in piedi davanti alla casa con i cani, all’improvviso c’è stato uno schianto, come se un camion avesse impattato con un altro“, dice il testimone, ancora sotto shock, Renate K. su Facebook. Le immagini, visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, mostrano l’entità dell’esplosione: parti dell’edificio sono completamente mancanti, detriti giacciono sulla strada e sulle auto parcheggiate. “Molte famiglie con bambini vivono lì“, si preoccupa un residente locale.