Paura a Madrid, una forte esplosione in centro: almeno 3 morti e diversi feriti [FOTO e VIDEO]

Momenti di terrore a Madrid: una forte esplosione ha scosso poco fa il centro della città Spagnola. Dalle prime notizie che arrivano dai giornali spagnoli sembra che una potente deflagrazione abbia sventrato un edificio di 8 piani in via Toledo, che ospita la residenza parrocchiale della Virgen de Paloma, facendone crollare i tre piani superiori. Tanti i video condivisi sui social: immagini davvero spaventose arrivano da Madrid. I soccorsi stanno accorrendo sul posto e ancora non è noto se ci siano vittime. Intanto la zona è stata evacuata ed isolata. L’esplosione, secondo quanto rivelato da El Mundo, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Detriti e fumo circondano la zona colpita.

Vittime

Secondo i media spagnoli ci sarebbero almeno 6 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Fonti di polizia hanno affermato alla Efe che ci sarebbero almeno tre morti.

Casa di Riposo

Vicino all’edificio esploso poco fa a Madrid si trova una casa di riposo. Per questo motivo la polizia sta evacuando molti anziani, ma il direttore della struttura ha precisato che, fortunatamente, ”nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito”.

Ospedale da campo

Tutta la zona attorno all’edificio esploso a Madrid e’ stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se ci sono altre persone sotto le macerie. Lo riporta Telemadrid. Parte dell’edificio ha preso fuoco e i pompieri sono al lavoro. Il sindaco e’ giunto sul posto, dove e’ stato allestito un ospedale da campo.