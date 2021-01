Esplosione in miniera d’oro in Cina: 22 persone intrappolate da 2 giorni

Dopo un’esplosione in una miniera in costruzione nella Cina orientale, 22 minatori d’oro sono intrappolati sottoterra da quasi due giorni: l’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una miniera di proprietà della Shandong Wucailong Investment Co.Ltd vicino alla città di Qixia, provincia di Shandong.

L’esplosione ha gravemente danneggiato la scala di uscita dalla miniera e il sistema di comunicazione, quindi le autorità non hanno potuto contattare i minatori intrappolati, hanno spiegato le autorità. I soccorritori sono sul posto e le operazioni di recupero sono in corso.

Gli incidenti minerari sono comuni in Cina, dove le norme di sicurezza sono scadenti e applicate in modo debole.