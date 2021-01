Boato e onda d’urto, forte esplosione in una raffineria in Cile: paura a Concón [VIDEO]

Forte esplosione nella raffineria di ENAP nel settore industriale di Concón, nella provincia di Valparaíso, in Cile. I residenti dell’area hanno avvertito un forte boato e un’onda d’urto. I Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione. Il comune fa sapere che è “sul campo per raccogliere maggiori informazioni su quanto accaduto”. Al momento non si registrano feriti.

Successivamente, l’ENAP ha riferito che “durante il processo di avviamento dell’unità MHC, che era in manutenzione programmata, si è verificata una perdita da un sistema ad alta pressione, che genera un rumore simile a un’esplosione“. Dopodiché, ha affermato l’azienda, “il nostro piano di emergenza è stato immediatamente attivato e la situazione è sotto controllo”. L’azienda ha affermato che mentre l’unità interessata è in fase di revisione, “il resto della raffineria è operativo“.

Di seguito, i video dell’esplosione.