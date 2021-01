Non solo Stromboli, anche l’Etna in eruzione: nuova colata di lava dal Cratere di Sud-Est [FOTO LIVE]

Non solo lo Stromboli, anche l’Etna è in attività. Oltre al trabocco lavico dal cratere Nord dello Stromboli, anche il vulcano attivo più alto d’Europa è in fermento. La lava espulsa dall’Etna squarcia il buio della sera di questo lunedì 18 gennaio, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Già ieri mattina, un piccolo trabocco lavico si era verificato dal Cratere di Sud-Est dell’Etna. Ora una nuova colata di lava sta creando spettacolo, visibile anche a grande distanza. L’eruzione, infatti, è visibile non solo dall’area etnea, ma anche da tutta la Sicilia orientale, quindi anche dalla provincia di Siracusa, e dalla Calabria meridionale.

Stromboli ed Etna, dunque, attivi nello stesso momento, ma le due attività non sono collegate tra loro, come spiega il vulcanologo Boris Behncke sua pagina Facebook. “Non sono fenomeni collegati. Sono due vulcani che sono praticamente sempre in attività, e nel loro repertorio ci sono anche frequenti trabocchi di lava (l’ultimo trabocco lavico dello Stromboli risale alla primavera del 2020)“, precisa Behncke.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: