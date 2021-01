Meteo, Europa nella morsa del freddo: fino a -10°C in Turchia, la neve imbianca Istanbul [FOTO]

Gran parte dell’Europa è nella morsa del freddo, con temperature estremamente basse e neve. Se in Polonia, si sono toccati i -26°C e in Germania i -16°C, anche la Turchia è interessata da freddo e nevicate. Istanbul è stata imbiancata da un manto di neve, che ha mandato in tilt il traffico (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La temperatura più bassa registrata oggi, lunedì 18 gennaio, in Turchia è stata di -10°C. Ecco le minime più significative di oggi: -10°C a Cengiztopel, -8°C ad Ankara, Bursa, -5°C ad Istanbul.