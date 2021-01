3 eclissi, Superlune e incontri planetari eccezionali: gli eventi di astronomia più importanti del 2021

L’anno appena concluso ha portato degli eventi astronomici unici che hanno incantato esperti ed appassionati di tutto il mondo, come per l’inaspettata apparizione della cometa NEOWISE o la Grande Congiunzione tra Giove e Saturno. Ora che il calendario è passato al nuovo anno, ci sono ancora altri eventi imperdibili da ammirare. Ecco i 10 eventi di astronomia più importanti da segnare sul calendario del 2021.

1. Congiunzione Giove-Mercurio: 5 marzo

Il pianeta più vicino al sole è anche il più sfuggente, ma il 5 marzo sarà leggermente più facile da trovare, a patto di avere una visuale libera dell’orizzonte orientale. Circa 45 minuti prima dell’alba, Giove e Mercurio appariranno estremamente vicini, in un fenomeno noto come congiunzione. Mercurio è spesso debole e difficile da individuare a causa delle sue piccole dimensioni e della sua vicinanza al sole, ma con Giove così vicino, non sarà difficile individuarlo. Mercurio si troverà appena alla sinistra del pianeta più grande del sistema solare. Se il meteo non collaborerà il 5 marzo, la coppia celeste sarà visibile nei giorni successivi, anche se non apparirà così vicina come nel giorno della congiunzione.

2. Sciame meteorico delle Liridi: 21-22 aprile

Dopo un’assenza lunga quasi 4 mesi, le stelle cadenti torneranno in grandi numeri nel cielo notturno alla fine di aprile. Lo sciame meteorico delle Liridi raggiungerà il picco nella notte tra 21 e 22 aprile, portando circa 15-20 meteore all’ora. Si tratterà del primo sciame meteorico moderato dalle Quadrantidi di inizio gennaio. Se nella notte del picco, le nuvole ostacoleranno la vista, basterà aspettare circa due settimane per il prossimo sciame meteorico, quello delle Eta Aquaridi, che si verificherà nella notte tra 4 e 5 maggio.

3. Superluna: 26-27 aprile

Diverse volte all’anno, la luna appare più grande e più luminosa del normale: si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni ha acquisito popolarità con il nome di Superluna. Sono previste 3 Superlune nel 2021, con la prima che sorgerà in cielo durante l’ultima settimana di aprile. La luna piena di aprile è conosciuta anche come Luna Rosa, poiché è il periodo dell’anno in cui sbocciano i fiori selvatici primaverili. La differenza di dimensioni tra una Superluna e una luna piena normale è quasi impercettibile all’occhio nudo. Altre Superlune splenderanno nel cielo a maggio e giugno.

4. Eclissi lunare totale: 26 maggio

Probabilmente il miglior evento astronomico di tutto il 2021 avverrà verso la fine di maggio, quando il sole, la Terra e la luna si allineeranno perfettamente per creare un’eclissi lunare totale. Le eclissi lunari totali a volte sono chiamate “Lune di Sangue” poiché la luna si tinge di rosso nella fase centrale dell’eclissi. Il “cambiamento” di colore è causato dall’atmosfera della Terra. L’eclissi sarà visibile per la maggior parte del Nord America, del Sud America e dell’Asia.

5. Eclissi dell’Anello di Fuoco: 10 giugno

Appena due settimane dopo l’eclissi lunare, il sole, la luna e la Terra si allineeranno di nuovo, ma questa volta per creare un’eclissi solare che sarà visibile per parti del Nord America. Quando il sole sorgerà sopra l’orizzonte il 10 giugno, parte di esso sarà coperta dalla luna. Per gli USA nordorientali e il Canada orientale, sarà una breve eclissi solare parziale, ma per una piccola area dell’Ontario settentrionale e del Québec settentrionale, sarà visibile un’eclissi dell’Anello di Fuoco. Il Nord Europa, incluse Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Scandinavia, vedrà solo un’eclissi solare parziale.

6. Sciame meteorico delle Perseidi: 11-12 agosto

Lo sciame meteorico più famoso dell’anno raggiungerà il picco in una calda notte d’estate durante la seconda settimana di agosto, portando fino a 100 meteore all’ora. Se c’è uno sciame meteorico da non perdere nel 2021 è senza dubbio quello delle Perseidi, soprattutto perché quest’anno la luna si troverà sotto l’orizzonte per la maggior parte della notte. Senza la luce della luna, sarà più facile avvistare anche le meteore più deboli che altrimenti sarebbe impossibile vedere. Il momento migliore per osservare le stelle cadenti sarà dopo la mezzanotte.

7. Saturno, Giove e la Luna Piena Blu: 22 agosto

La prossima estate sarà perfetta per tutti coloro che desiderano imparare ad utilizzare un telescopio, poiché Giove e Saturno saranno due caratteristiche importanti per tutta la stagione. Si tratta di due oggetti facili e interessanti da osservare attraverso un telescopio. Ad agosto, entrambi i pianeti raggiungeranno l’opposizione, ossia il momento dell’anno in cui sono più vicini ala Terra e il 22 agosto, una Luna Blu splenderà allineata a Giove e Saturno. Il trio apparirà nel cielo sudorientale dopo il tramonto.

Solitamente le Lune Blu sono conosciute come la seconda luna piena nello stesso mese, ma c’è anche una seconda definizione. Solitamente una stagione astronomica ha 3 pleniluni, ma ogni tanto, ci sono 4 pleniluni in una singola stagione: la terza di queste 4 lune piene è chiamata Luna Blu.

8. Eclissi lunare parziale: 19 novembre

La terza settimana di novembre finirà con un’eclissi lunare parziale che sarà visibile in tutto il Nord America, in Sud America, Australia e Asia orientale. Questa eclissi sarà molto vicina ad essere un’eclissi lunare totale, poiché solo una piccola parte della luna mancherà l’ombra scura interna della Terra. Proprio per questo, sarà possibile che la luna appaia in una sfumatura di arancione o rosso, simile a ciò che si vede durante un’eclissi totale.

9. Un trio di pianeti: 25 novembre

Venere, Saturno e Giove saranno allineati nel cielo meridionale subito dopo il tramonto del 25 novembre: saranno così luminosi da superare qualsiasi stella in quell’area del cielo. Ma non si tratta di un evento di una sola notte: avremo la possibilità di osservare i 3 pianeti ogni sera fino all’inizio di dicembre.

10. Sciame meteorico delle Geminidi: 13-14 dicembre

La lista degli eventi astronomici più importanti del 2021 si conclude con uno degli sciami meteorici più affidabili dell’anno. Nella notte tra 13 e 14 dicembre, potremmo contare fino a 120 meteore all’ora grazie allo spettacolo delle Geminidi. Oltre ad essere lo sciame meteorico più attivo dell’anno, alcune delle sue stelle cadenti mostrano colori vivaci. Le Geminidi sono uno dei pochi sciami meteorici attivi durante la sera, ma il miglior momento per osservarle quest’anno sarà durante la seconda parte della notte, quando la luna sarà tramontata.