Ha un cancro malvagio, ma sfida malattia e coronavirus: l’incredibile forza di Fabrizia. Apre un’erboristeria sotto casa e non perde mai il sorriso

L’emergenza coronavirus ha creato una situazione difficile in tutto il mondo, ma c’è chi riesce a sorridere ogni giorno nonostante problematiche gravi, rese ancor più toste dalla pandemia. Fabrizia del Balzo è una di queste persone che riesce a fare delle difficoltà la sua forza e a sfoggiare sempre il suo miglior sorriso. 44enne di Veglie, nel Leccese, Fabrizia ha deciso di sfidare il coronavirus, ma non solo: la donna lotta in fatti con un cancro malvagio, ma nonostante ciò ha deciso di scommettere sulla sua voglia di vivere e aprire un’erboristeria sotto casa. Il suo sogno di sempre, a pochimetri dall’appartamento in cui vive, in modo tale da evitare di dover fare un lungo viaggio in macchina per raggiungere l’altro punto vendita in un comune vicino. Una scommessa che sta dando i suoi frutti: i prodotti vanno a ruba, fuori dal negozio c’è la fila e Fabrizia deve presto fare nuovi ordini, senza smettere mai di sorridere. “Vado avanti per mia figlia“, una bimba di 13 anni, di nome Rosanna, come la nonna materna, titolare della storica farmacia del paese con sede proprio dove oggi c’e’ l’erboristeria di Fabrizia.

La chemio non piega Fabrizia, che sta reagendo in un modo incredibile, stupendo anche i medici che la curano. Adesso la attende un viaggio a Milano, dove proverà la cura Di Bella, che le dà ancora più speranza e forza per affrontare le sue giornate con vitalità e coraggio, prendendosi cura, oltre che della figlia, anche dei suoi quattro cani di cui uno down, uno cardiopatico e un altro cieco.