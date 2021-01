Arriva nel Regno Unito Facebook News: la nuova sezione di aggregazione di notizie

Sbarca in Gran Bretagna Facebook News. Il social di Zuckerberg ha deciso di lanciare la nuova sezione di aggregazione di notizie nel Regno Unito. Facebook News riporta i contenuti pubblicati da centinaia di media nazionali tra cui The Guardian – che ne da’ notizia – ma anche Channel 4 News, Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group, ma anche The Independent, GQ, Glamour, Vogue e The Economist. Per accedere alla sezione basterà cliccare sull’icona di un quotidiano presente nel menu dell’app, sia su iOS che su Android. Gli utenti avranno a disposizione un elenco di notizie di giornata selezionate da un algoritmo in base ai giornali seguiti, ai propri interessi e alle notizie condivise. Facebook News è stato lanciato a fine 2019 negli Stati Uniti e l’azienda ha scelto il Regno Unito come primo mercato internazionale fuori dagli States. Facebook prevede di estenderla in tutto il mondo. In Europa i prossimi paesi interessati potrebbero essere Francia e Germania. “Il nostro obiettivo e’ sostenere il grande giornalismo nazionale e locale e creare piu’ valore per gli editori“, ha affermato Jesper Doub, direttore di Facebook in Europa per la partnership delle notizie. Secondo quanto riferito dal sito specializzato TechCrunch, gli accordi di licenza che Facebook sta siglando con gli editori ammonterebbero a decine di milioni di sterline.