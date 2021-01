Due farmaci in uso da anni per l’artrite reumatoide diminuiscono la mortalità per Covid-19: in Gran Bretagna sono già in uso

Due farmaci antinfiammatori, usati per trattare una serie di condizioni tra cui l’artrite, sono in grado di ridurre il rischio di morte nei casi gravi di COVID-19. È stato scoperto che i due farmaci – tocilizumab e sarilumab non solo hanno ridotto il tasso di mortalità, ma hanno anche accelerato i tempi di recupero dei pazienti. I farmaci hanno anche ridotto di circa una settimana il tempo che i pazienti critici trascorrono nelle unità di terapia intensiva. “Il Regno Unito ha dimostrato più e più volte di essere in prima linea nell’identificazione e nella fornitura dei trattamenti più promettenti e innovativi per i suoi pazienti“, ha affermato il segretario alla salute britannico Matt Hancock.

“I risultati di oggi sono un ulteriore sviluppo fondamentale nella ricerca di una via d’uscita da questa pandemia e, se aggiunti all’armeria di vaccini e trattamenti già in fase di lancio, giocheranno un ruolo significativo nella sconfitta di questo virus”, ha aggiunto Hancock. I risultati provengono dallo studio REMAP CAP, che coinvolge circa 800 pazienti in terapia intensiva provenienti da sei paesi, incluso il Regno Unito. Un altro studio – lo studio RECOVERY – ha scoperto in precedenza che un altro farmaco, il desametasone, riduceva i decessi di un terzo nei pazienti COVID-19 ventilati e di un quinto in altri pazienti che ricevevano solo ossigeno.

Sulla base di questi risultati, è stato riscontrato che un decesso su otto pazienti ventilati sarebbe stato prevenuto dal trattamento con desametasone, o circa 25 pazienti che richiedevano solo ossigeno. Il desametasone ha un costo relativamente inferiore – circa 5 sterline per corso – rispetto a tocilizumab e sarilumab, che costano circa 750 – 1000 sterline per paziente, secondo la BBC. Tuttavia, il capo ricercatore dello studio REMAP CAP, il professor Anthony Gordon, ha commentato: “Per ogni 12 pazienti trattati con questi farmaci, ti aspetteresti di salvare una vita. È un grande effetto”.