Festeggiamenti di Capodanno 2021: interventi in calo rispetto al 2020, pochi feriti per i botti

Sono stati 229 stanotte gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia: lo ha redo noto il Ministero dell’Interno. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio (45, 171 lo scorso anno), in Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.

Nella notte di San Silvestro che ha chiuso il 2020 della pandemia, a Napoli e nei 92 comuni del suo hinterland l’usanza di accendere fuochi d’artificio, illegali e non, ha provocato 3 feriti a Napoli e 5 nel Napoletano, quasi tutti con lesioni alle mani. Il più grave ha avuto 30 giorni di prognosi per la guarigione. Tra di loro non ci sono minorenni.