Oriana Sabatini non teme giudizi, la rivelazione della fidanzata di Dybala:” se sono bisessuale? Credo di sì”

Oriana Sabatini, in Italia è conosciuta per essere la fidanzata di Paulo Dybala, calciatore della Juventus. La cantante ed attrice è famosa soprattutto in Argentina, dove ha anche aperto i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay. La relazione col calciatore argentino l’ha resa famosissima in Italia, e tanti sono i fan italiani che sono curiosi di conoscerla fino in fondo. Oriana si è dimostrata disponibile a soddisfare le curiosità dei fan e lo ha fatto con un gioco sui social, dove è seguitissima. Oriana Sabatini ha giocato a “vero o falso”, chiedendo ai fan di porle delle domande di qualsiasi argomento.

Tra le domande comparse sul profilo della fidanzata di Dybala ne è spuntata anche una riguardante il suo orientamento sessuale: “sei bisessuale?“, hanno chiesto alla cantante e attrice argentina. “Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta credo di sì”, ha risposto la bella e sexy Oriana. La curiosità dei fan probabilmente nasce dall’amore saffico raccontato nella canzone dell’argentina “Stay or run”: nel videoclip della canzone Oriana bacia più volte la modella Soledad Alonso. “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”, aveva raccontato Oriana Sabatini quattro anni fa in una trasmissione radio.