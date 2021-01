Polemica agli Australian Open, la sexy star di OnlyFans “costretta a lavarsi i capelli da sola”: minacciata di morte [VIDEO]

Gli Australian Open, quest’anno, stanno riscuotendo un successo insolito, coinvolgendo non solo gli appassionati di tennis, ma tutti coloro che si interessano in generale alla cronaca. Il coronavirus sta condizionato il primo Slam della stagione 2021 di tennis e non mancano le polemiche per il modo in cui i tennisti sono trattati, i top player con i guanti, gli altri invece un po’ trascurati. Nelle ultime ore è nata una nuova polemica, che questa volta però non riguarda l’organizzazione del torneo. A far discutere è Vanessa Sierra, fidanzata di Bernard Tomic, e star della piattaforma hot OnlyFans. La ragazza ha postato un video nel quale si lamentava di essere costretta a lavarsi i capelli da sola a causa della quarantena che deve rispettare e che la costringe a restare chiusa in camera e a non avere contatti con altre persone. “Mio Dio i miei capelli, questa è la parte peggiore della quarantena. Non mi lavo mai da sola i capelli, è una cosa che non faccio. Solitamente ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare”, ha affermato in un video che ha fatto subito il giro dei social. La notizia è stata anche ripresa da alcuni tg australiani e i fan non hanno reagito nel migliore dei migliore tanto che la ragazza ha ricevuto circa 500 minacce di morte.

La risposta di Vanessa Sierra

“Non avrei mai pensato che mi sarei svegliata con 500 minacce di morte e di odio dopo aver preso in giro me stessa per i capelli. È facile prendere qualcosa fuori da un contesto, prendendo 2 frasi da un vlog di 10 minuti e inserendole in una notizia negativa sui media tradizionali tra le lamentele dei tennisti sulla loro quarantena obbligatoria”, ha scritto la modella sui social.