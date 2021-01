Forte scossa di terremoto scuote l’isola di Cipro: magnitudo 5.0, trema il Mediterraneo orientale

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 a 68.5km di profondità ha colpito alle 15:27 (ora italiana) di oggi pomeriggio l’isola di Cipro, nel Mediterraneo orientale, alle 16:27 locali. L’epicentro s’è verificato pochi chilometri a Nord di Larnaca e Aradippou. Al momento non si hanno notizie di danni.

E’ una giornata di forti terremoti in tutto il mondo: dopo lo sciame sismico della notte nel Perù, con la scossa più forte di magnitudo 5.6, abbiamo avuto un sisma di magnitudo 5.0 in Ecuador, un altro di magnitudo 5.0 in Nuova Zelanda e uno di magnitudo 7.0 nelle Filippine.