Una forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa, alle 11:15 ora italiana, in Ecuador.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe in un evento magnitudo 4.9, inizialmente classificato 5.2, ma si attendono conferme ufficiali.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.

Secondo il Centro Euro-Mediterraneo l’evento si è verificato a una profondità di circa 80 km, con epicentro a 10 km sudest da Naranjito e 24 km est-sudest da Milagro.