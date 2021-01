Forti nevicate nel Reatino: valanga si stacca sul Monte Terminillo, evacuato un hotel

Una valanga ha interessato la parete del “Conetto“, sul Monte Terminillo, nel Reatino: si è staccata una grossa massa di neve, che si è riversata sulla seggiovia sottostante, momentaneamente dismessa.

La Prefettura di Rieti ha disposto l’evacuazione, in via precauzionale, del residence Rialto, non toccato dalla valanga, ma situato non lontano dal luogo dove si è verificato il distacco: 4 le persone presenti nella struttura ricettiva.

Al momento non risultano persone coinvolte nella slavina.

Sul posto carabinieri, polizia e specialisti del Soccorso Alpino, giunti sul posto anche con un’unità cinofila per verificare l’eventuale presenza di dispersi sotto la neve.

Secondo una prima ricognizione, la valanga potrebbe essere stata causata dalle abbondanti nevicate che hanno investito le cime del monte Terminillo nelle ultime 48 ore e dal rialzo termico che può aver parzialmente destrutturato la coltre nevosa presente da giorni.

Il livello di guardia per l’allarme-valanghe è stato innalzato da 2 (moderato) a 3 (marcato), su una scala da 1 a 5.