Frana travolge un hotel a Bolzano, crolla la struttura: soccorritori sul posto, si cercano vittime [FOTO]

Una frana si è abbattuta sull’hotel Eberle di Bolzano. Le prime immagini mostrano una parete rocciosa staccata che e’ franata su parte dell’edificio (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Secondo la prima ricostruzione, lo smottamento ha causato il crollo del salone delle feste dell’hotel di proprieta’ della famiglia Zisser. I sassi si sono staccati da Monte Tondo, montagna che poi porta sul famoso altopiano del Renon. La struttura, parzialmente crollata, era chiusa e nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco si sono attivati anche con una gru.

Come apprende l’AGI da fonti della famiglia, non ci sarebbero vittime. All’interno c’erano sette persone: in salvo la famiglia Zisser. L’albergo Eberle e’ punto d’arrivo delle Passeggiate di Sant’Osvaldo che dominano la citta’ di Bolzano. Presso la struttura, rinnovata circa quindici anni fa, soggiornano spesso turisti stranieri ed e’ luogo che s’addice a feste di matrimonio. Oggi, per i noti motivi legati alle misure anti-contagio da Covid-19, la struttura non era abitatada ospiti. “Si è trattato di un colpo di fortuna – sostengono i soccorritori sul posto – il fatto che l’albergo fosse chiuso per via del covid ha evitato una vera tragedia“. La circostanza fa ritenere che non ci siano persone coinvolte, anche se continuano le ricerche per escludere feriti o vittime. Tutta la zona è delimitata e monitorata, perché non si esclude che dal costone possano staccarsi altri pezzi di roccia.

Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant’Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell’albergo, sono gia’ state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15, poi la grossa scarica di sassi.