Frana Norvegia, trovato il sesto cadavere: svaniscono le speranze di trovare qualche superstite

I soccorritori stanno lavorando intensamente per trovare i 10 dispersi dopo la frana dello scorso 30 dicembre ad Ask, un villaggio della Norvegia. E’ stato trovato oggi il sesto cadavere: svaniscono così le possibilità di trovare qualche superstite alla frana che ha colpito la zona vicino Oslo. Le squadre di soccorso continuano nelle ricerche, ma le speranze di trovare qualcuno in vita stanno diminuendo sempre più. In una visita sul posto della famiglia reale, re Harald ha definito il disastro “assolutamente terribile”.