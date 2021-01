Francia: corsa contro il tempo per fermare l’aviaria, centinaia di migliaia di anatre saranno abbattute

Centinaia di migliaia di anatre saranno abbattute per fermare l’influenza aviaria che si sta diffondendo nel sudovest della Francia: lo ha confermato il Ministro dell’Agricoltura Julien Denormandie: “E’ una corsa contro il tempo per contrastare questo virus molto patogeno“, ha spiegato precisando che, dallo scorso dicembre, “sono state abbattute quasi 400mila anatre nel dipartimento delle Landes“. “Sarà sicuramente necessario abbatterne altre centinaia di migliaia“.

Il Ministro non ha potuto quantificare il numero si anatre che resteranno sulle circa 5 milioni attualmente allevate nel dipartimento: “Il mio obiettivo è risparmiarne il più possibile“, ha precisato.

Il ceppo H5N8 dell’influenza aviaria è stato individuato per la prima volta in un allevamento in Francia all’inizio di dicembre scorso.