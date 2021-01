Freddo e maltempo, il nowcasting di MeteoWeb: neve sulle coste dell’Abruzzo

L’annunciata irruzione di aria fredda dal settore Baltico è in atto sull’Italia. La saccatura depressionaria è attiva in particolare sulle regioni del medio adriatico e su quelle meridionali, dove sta arrecando anche precipitazioni sparse, più intense in questo momento sulla costa abruzzese ai confini con quella molisana, tra Vasto e Nord Molise, localmente verso le aree interne molisane e instabilità accesa anche sulla Sicilia, soprattutto centro-orientale e sui settori ionici occidentali. Tra Sud Abruzzo e Molise, sono già giunte isoterme piuttosto fredde fino a bassa quota, ma significativamente fredde anche in quota, dove riscontriamo in questi minuti valori fino a -34° intorno ai 5000 m, -30° sulle aree interne; valori a 1500 m circa sui -4/-5°. Insomma, condizioni su questi settori per nevicate fino a bassa quota e, difatti, il real time sta evidenziando neve persino sulla costa, come testimonia l’immagine in evidenza, rappresentante una Vasto Marina, in provincia di Chieti, completamente imbiancata.

Naturalmente, nevicate fino a bassa quota anche sui settori interni tra Sud Abruzzo e Molise, come testimoniano in questi minuti i fiocchi intensi che cadono su Campolieto (CB) immagine interna, ma decisamente anche a quote basse. Saranno questi settori del medio-basso Adriatico, quelli più esposti agli impulsi freddi per tutta la giornata è su queste aree potranno aversi nevicate irregolari fino a bassa quota che via via colpiranno anche i settori pugliesi soprattutto settentrionali e quelli interni, monti della Daunia, fino localmente ai rilievi più orientali della Campania e a quelli della Lucania. In riferimento all’instabilità tra Calabria e Sicilia, su queste aree le precipitazioni saranno in prevalenza a carattere di pioggia o rovescio per aria fredda ancora poco penetrante, ma anche qui nevicate intorno agli 800/1100/1200 m, in calo la sera a 5/600 m sui rilievi nordorientali siciliani. Previste ancora locali nevicate a 5/600 m nella notte e domattina, occasionalmente più i basso, soprattutto sulla Puglia centro settentrionale e sul Gargano. Locali nevicate su Nordest Alpi fino in valle, poi neve in intensificazione sui settori alpini nella notte e domattina, a iniziare dalle Alpi occidentali, poi verso un po’ tutte nel corso della mattinata di domani, specie sui versanti più a Nord.

