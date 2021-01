Meteo, freddo estremo spinge le temperature a -58°C a Delyankir: in Siberia un lungo periodo di gelo intenso

La città di Yakutsk, in Siberia, si trova in un periodo molto lungo di temperature rigidissime, considerato insolito persino per gli standard della Siberia. La temperatura in parti della Yakuzia, regione della Russia orientale, dove si trova Yakutsk, è scesa fino a -40°C durante la metà di dicembre e da allora non è salita sopra tale soglia, il che rende questo uno dei periodi più lunghi di freddo sotto zero in almeno 14 anni. A parte una breve “scaldata”, se così si può dire, fino a circa -31°C per i primi due giorni di gennaio, la città di Yakutsk, posizionata appena a sud del Circolo Artico, ha registrato temperature sia massime che minime sotto i -34°C dall’8 dicembre 2020.

Aria addirittura più fredda è arrivata a Delyankir, un piccolo distretto circa 800km a nord-est di Yakutsk. La mattina del 18 gennaio, è stata riportata una temperatura di -58,3°C. Delyankir si trova vicino Oymyakon, un villaggio rurale conosciuto come la località abitata più fredda sulla Terra. Secondo il Siberian Times, la temperatura più bassa ufficialmente registrata ad Oymyakon è stata di -67,7°C nel 1933. Il 18 gennaio, Verkhoyansk ha avuto una massima di -56,3°C, seguita da una minima di -57,5°C la mattina seguente. A Yakutsk, la temperatura più bassa della città in questo lungo periodo di freddo è stata di -50,6°C il 19 gennaio. È stata la temperatura più bassa registrata nella comunità in 15 anni. Normalmente, le massime rimangono comprese tra -34°C e -39°C dalla metà di dicembre fino all’inizio di febbraio. La temperatura minima normale è compresa tra -40°C e -45°C durante questo periodo.

Il clima invernale estremo dell’estremo nord-est dell’Asia è chiamato anche Polo del Freddo. Il Polo del Freddo siberiano si trova all’interno della Yakuzia, nell’Asia nordorientale. In inverno, è l’area abitata più fredda della Terra. Anche se parte del freddo in atto nell’area si origina dal Polo Nord, la Siberia può crearsi l’aria fredda da sola. La copertura nevosa diffusa, la mancanza di riscaldamento per una bassa angolazione del sole e nessun grande corpo d’acqua vicino tendono a rendere l’area ideale per temperature estremamente basse in inverno. I grandi corpi d’acqua tendono a trattenere calore meglio della terra, quindi la terra che circonda i grandi corpi d’acqua tende ad essere più mite rispetto al territorio vicino.

Il freddo estremo nell’area non dovrebbe finire presto. Temperature più basse del normale comprese tra -40°C e -51°C dovrebbero continuare almeno fino alla fine di gennaio.

Questo freddo segue un 2020 più caldo del normale in gran parte della Siberia. L’area aveva vissuto un inizio caldo dell’anno con temperature da gennaio ad aprile che in media sono state di 6°C sopra la norma in Russia. L’estate è arrivata prima in Siberia e ha stabilito dei record quando Verkhoyansk, ad est di Mosca, ha raggiunto i +38°C, battendo il record di temperatura massima per il Circolo Artico e la Siberia. Queste condizioni insolitamente calde e secche hanno portato ad un’attività degli incendi più alta della media in Russia.