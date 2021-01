Meteo, giornata di ghiaccio in Pianura Padana: tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna temperature massime di -2°C! Lo spettacolo della galaverna [FOTO]

L’ondata di gelo che sta colpendo l’Europa, in particolare il settore orientale con temperature ancora di -18° a Kiev e Varsavia, sta interessando anche l’Italia, seppur marginalmente rispetto all’Est Europa e ai Balcani. In una parte della Pianura Padana, compresa tra Lombardia sudorientale, Veneto meridionale ed Emilia Romagna nordorientale, anche oggi, come ieri, le temperature massime sono rimaste sottozero, in alcuni casi in modo addirittura abbondante.

Ecco i dati più significativi sulle temperature massime: -2°C a Monza, Saronno, Vigarano Mainarda, Roverchiara; -1°C a Mantova, Ferrara, Correggio, Spinadesco, Roccabianca, Voghiera, Portomaggiore, Argenta, Budrio, Legnago, Lendinara; a Lodi, Rovigo, Mirandola, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Villafranca di Verona, Cologna Veneta le temperature sono state comprese tra -0,6°C e -0,1°C. Giornata di ghiaccio, quindi, in molte località nel cuore della pianura Padana.

In quest’area caratterizzata da temperature così basse, la galaverna ha creato uno splendido panorama invernale, come dimostrano le foto della gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Rispetto a ieri, il fenomeno della galaverna è anche più intenso e diffuso.

Nebbie e minime a -3°C in Piemonte

Estese brinate sulle pianure del Piemonte, per la combinazione delle nebbie e delle minime sotto lo zero nella notte. In alcuni casi – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – si sono verificate anche deboli nevicate, effetto della caduta al suolo di particelle di nebbia ghiacciata. La scorsa notte e’ stata -3°C la media delle temperature minime registrate nelle stazioni Meteo di Arpa; -5,5°C ad Asti, -5,2°C ad Albano Vercellese, -4°C a Novara, -3,3°C ad Alessandria, -3,5°C nel centro di Torino. La prossima notte la media delle minime in pianura dovrebbe attestarsi a -2°C, in attesa dell’arrivo di una debole perturbazione che fara’ risalire di qualche grado le temperature.

Temperature molto basse sugli Altipiani d’Abruzzo

Ancora temperature siberiane sugli Altipiani abruzzesi: dopo la minima di -26°C registrata qualche giorno fa in localita’ Piani di Pezza a quota 1.450 metri, la minima registrata nella notte appena trascorsa e’ stata di -24,9°C sempre sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila). E’ quanto rileva l’associazione Meteo aquilana ‘Caput Frigoris’. Nel 2012 nella stessa localita’ si raggiunse la temperatura minima record di -37°C.