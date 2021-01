Freddo polare in Germania: -11°C a Brema e Amburgo, -10°C a Berlino e Hannover [FOTO]

E’ una Domenica polare in Germania, con temperature artiche nel Nord del Paese e neve al suolo quasi ovunque. La colonnina di mercurio è piombata a -11°C a Brema e Amburgo, -10°C a Berlino e Hannover, -8°C a Dresda e Potsdam. Mentre in Italia il clima si mantiene particolarmente mite, in Germania fa molto freddo e continuerà anche la prossima settimana a differenza del nostro Paese. La situazione meteo in Europa determina la persistenza di aria molto fredda nei settori centro-orientali e settentrionali del Continente, tra Scandinavia, Germania settentrionale e Polonia, mentre nell’area Mediterranea continuano le anomalie positive.

Particolarmente emblematiche le immagini di Brema all’alba di stamani (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo).