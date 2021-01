In Alto Adige la scorsa notte è stata la più fredda di questo inverno: lo ha confermato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A San Giacomo in val di Vizze la minima questa mattina è stata di -22°C.

Temperature gelide sono sono registrate anche a Lasa in val Venosta con -20°C e Monguelfo in val Pusteria con -19°C.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: