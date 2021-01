Scandinavia nel freezer polare: -18°C a Oslo, -16°C a Stoccolma, scenari glaciali dal Nord Europa – FOTOGALLERY

Continua a fare molto freddo in Scandinavia in questa fase dell’inverno: le temperature si mantengono ben al di sotto rispetto alle medie del periodo, con temperature sottozero da molti giorni anche nelle ore diurne. Stamattina le minime hanno raggiunto -19°C a Östersund, -18°C a Oslo, -17°C a Uppsala, -16°C a Stoccolma, -15°C a Umeå, regalando gli scenari glaciali che possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. In Scandinavia ci sono località che non superano lo zero termico da oltre una settimana, e il Golfo di Botnia del mar Baltico è completamente congelato fino al caratteristico villaggio finlandese di Kaskinen. Nei primi dieci giorni di Febbraio farà ancora più freddo, con temperature fino a -20°C sulle coste e l’estensione del ghiaccio marino crescerà ulteriormente.