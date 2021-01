Fuga tossica in impianto alimentare: 6 morti in Georgia

Una fuga di azoto liquido ha provocato la morte di sei operai in un impianto per la lavorazione del pollame nel sud dello stato americano della Georgia. Secondo l’emittente Wsbtv di Atlanta, cinque persone sono morte sul posto e una sesta in ospedale a causa dell’incidente nella contea di Hall.

Nove altre persone sono state portate in ospedale e tre di loro sono in condizioni critiche. Gli allievi di una vicina scuola sono stati chiusi all’interno dell’edificio a causa della fuga tossica. I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti nell’azienda, la Prime Pak Foods, poco dopo le 10 di mattina ora locale. Gli impianti che trattano pollame usano sistemi di refrigerazione che possono includere l’azoto liquido.