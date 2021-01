Meteo, ancora gelo in Europa: -18°C a Kiev e Varsavia, temperature estreme anche in Grecia [DATI]

Sull’Est Europa, continua l’ondata di gelo iniziata nel weekend, ancora centrata tra Ucraina e Polonia, con temperature molto basse che si estendono anche fino al Centro Europa. Tra le temperature minime più basse nei vari stati, segnaliamo: -24°C in Ucraina, -22°C in Polonia, Romania, -21°C in Turchia, -20°C in Austria, -19°C in Serbia, -18°C in Grecia, -17°C in Germania, -14°C in Bosnia Erzegovina, -12°C in Croazia, -11°C in Repubblica Ceca.

Tra le minime più significative, ci sono: -24°C a Sarny, -22°C a Białystok, -20°C ad Ankara, -18°C a Varsavia, Kiev, -11°C a Sarajevo, Bucarest, Innsbruck, -8°C a Sofia, -7°C a Zagabria, -6°C ad Istanbul, -5°C a Monaco, Augusta, Salisburgo, Budapest, -4°C a Vienna, Bratislava, -2°C ad Atene.