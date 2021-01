Scene indecenti al GF Vip: Signorini annuncia i morti del 2020 come fossero nuovi concorrenti, Maria Teresa Ruta disperata per la scomparsa di Paolo Rossi [VIDEO]

Il Grande Fratello Vip, seppur ancora seguitissimo dal pubblico italiano, non è più apprezzato come una volta. La gestione di Alfonso Signorini è criticata quotidianamente: gli appassionati ricordano con malinconia le edizioni condotte da Ilary Blasi, ma anche quelle di Alessia Marcuzzi, nell’edizione NIP. Ieri, un nuovo episodio sconcertante ha fatto inorridire tutti gli spettatori: il Grande Fratello Vip ha tenuto compagnia a tutti gli italiani nella notte di San Silvestro, tra brindisi e countdown, per dare il benvenuto al nuovo anno, non è mancata però una parentesi di profonda tristezza, in tutti i sensi. Come è noto da tutti, i concorrenti del GF Vip (esclusi gli ultimi entrati nella casa) non hanno alcun contatto con l’esterno e, dunque, non sanno cosa succede fuori dalla casa: per questo motivo, non erano a conoscenza delle illustri scomparse degli ultimi mesi. Alfonso Signorini, quindi, ha ben pensato di informare i concorrenti delle morti degli ultimi mesi con un videoclip, annunciando i nomi di attori e sportivi scomparsi come se fossero dei nuovi concorrenti. “Alcuni personaggi che facevano parte della nostra vita, che fanno parte della nostra storia e non smetteremo mai di ricordare, perchè fanno parte di noi: guardiamo insieme chi ci ha lasciato e non c’è più. Il grande Sean Connery, lo 007 più amato di tutti i tempi, Gigi Proietti, il più grande mattatore dello spettacolo italiano. E poi ancora Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, e poi poi Maradona, e poi luiiii, non c’è più neppure Paolo Rossi, meraviglioso campione del mondo, l’ultimo che ci ha lasciato“, ha affermato Signorini.

La reazione disperata di Maria Teresa Ruta

Appena sentito il nome di Paolo Rossi, Maria Teresa Ruta è esploso in un urlo di dolore e disperazione, scoppiando immediatamente in lacrime. Dopo essersi sfogata e aver smaltito lo shock per la notizia, la concorrente del GF Vip ha spiegato il motivo della sua reazione: “è la prima intervista della mia carriera, me l’ha data Paolo Rossi, aveva appena vinto i mondiali, io non sapevo come diventare una giornalista, lo desideravo tanto, non avevo nessun numero di telefono, non mi facevano entrare ritiri, non mi facevano entrare da nessuna parte, mi sono appostata sotto casa era ancora sposato con Simonetta, era appena nato suo figlio, non sapevo come fare e ho aspettato che lui uscisse, ho scampanellato ho parlato con Simonetta, gli ho detto che il mio sogno era diventare una giornalista mi ha detto ‘che problema c’è, vieni più tardi quando arriva Paolo’ e fu la mia prima intervista”

Che cosa di pessimo gusto. MTR ♥️ pic.twitter.com/7NwdqEH1eI — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2021