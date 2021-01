Giallo nel mare della Danimarca: apprensione per Alessio Gaspari, l’ufficiale abruzzese è sparito da giorni

Dal 21 gennaio non si hanno notizie di Alessio Gaspari, 25 anni, terzo ufficiale di coperta in servizio sulla Aida Cruise, nave di Costa Crociere: il giovane sarebbe dovuto rientrare a Ortona (Chieti), suo paese di origine, questo fine settimana.

Giovedì 21 la nave su cui viaggiava Gaspari navigava in Danimarca, verso l’isola di Vendsyssel-Thy.

Sul ponte della nave sono stati recuperati alcuni effetti personali del giovane: telefono cellulare, indumenti, accendino e sigarette.

I familiari, informati dalla società, hanno preso contatto con il consolato. E’ stato anche presentato un esposto alla procura di Roma.