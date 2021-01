Giappone: la fioritura dei ciliegi arriverà in anticipo anche nel 2021

In Giappone il riscaldamento globale determinerà una fioritura dei ciliegi anticipata anche nel 2021: è quanto ha rilevato la sezione di Wakayama dell’Osservatorio meteorologico nazionale.

Basandosi sui cambiamenti stagionali tra il 1953 e il 2020 l’Osservatorio ha stabilito che il giorno di inizio della stagione autunnale (valutata sulla base delle foglie autunnali sugli alberi) si sta spostando in avanti a un ritmo di circa 15 giorni ogni 50 anni, mentre la stagione della fioritura dei ciliegi anticipa ad un ritmo di 3,5 giorni ogni 50 anni.

“Dai rilevamenti eseguiti sembra ormai certo che la stagione autunnale stia statisticamente arrivando sempre più tardi. Sospettiamo che gli effetti del riscaldamento globale stiano procedendo rapidamente a causa dell’aumento delle emissioni di gas serra e dell’urbanizzazione“, spiega l’Osservatorio in una nota.