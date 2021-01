Giorgia Meloni arriva al vertice di centrodestra con le stampelle: cosa è successo?

A causa di un “piccolo infortunio”, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è recata in stampelle al vertice, alla Camera, con gli altri leader del centrodestra, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale. “Diremo ‘no’ a un governo zoppo” ha detto ironicamente Meloni, uscendo con le stampelle, da Palazzo Montecitorio al termine del vertice di centrodestra e prima di salire al Colle per le consultazioni. “Elezioni per un governo forte”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia. A quanto pare ha avuto un “piccolo incidente atletico”: ha accusato uno strappo muscolare al polpaccio mentre faceva sport.