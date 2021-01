Altro che “Giorni della Merla”, è una notte tropicale: +18°C a Palermo e Reggio Calabria, +15°C a Napoli e Bari, +13°C a Torino. Caldo senza precedenti in tutt’Italia

Altro che Giorni della Merla: l’Italia sta vivendo una notte tropicale, con temperature più che primaverili, in molti casi estive, in alcune aree del Centro, del Nord e su gran parte del Sud. In Piemonte, mentre nel cuore della pianura ci sono temperature tipicamente invernali con addirittura -1°C a Castell’Alfero, 0°C a Verolengo, +1°C a Vercelli e Alessandria, spiccano i +14°C di Pinerolo, i +13°C di Torino, Moncalieri, Saluzzo e Luserna San Giovanni, i +12°C di Avigliana e gli +11°C di Cuneo, tutti valori registrati alle 23:40 della notte, eccezionalmente superiori alla norma del periodo.

Caldo eccezionale anche in Toscana, dove in piena notte, allo stesso orario, abbiamo +16°C a Portoferraio, +15°C a Piombino e Isola del Giglio, +14°C a Grosseto, Follonica, Castagneto Carducci e Bibbona, +13°C a Massa Marittima. Temperature straordinariamente elevate anche nel Lazio con gli attuali +15°C di Civitavecchia, +13°C di Tivoli e Monterotondo, +12°C di Roma e +11°C di Latina, Viterbo, Guidonia e Ariccia.

In Campania abbiamo +16°C a Vietri sul Mare, +15°C a Napoli, Bacoli, Positano, Agropoli, Castellabate, Procida e Ischia, +14°C a Salerno, +13°C a Caserta, Benevento e Battipaglia, +12°C ad Avellino. In Puglia +15°C a Bari, Monopoli, Fasano, Terlizzi, Bisceglie, Barletta, Vieste, Gallipoli, Nardò, Galatone e Veglie, +14°C a Lecce, Taranto, Brindisi, Valenzano e Palo del Colle.

In Calabria spiccano i +18°C di Reggio Calabria, Cutro, Monasterace, Brancaleone e Bovalino, ma abbiamo anche +17°C a Soverato e Roseto Capo Spulico, +16°C a Lamezia Terme e Tropea, +15°C a Cosenza e Crotone, +14°C a Castrovillari, +13°C a Catanzaro e Paola. In Sicilia addirittura +21°C a Falcone, +20°C a Patti Marina, +19°C ad Acquedolci e Piraino, +18°C a Palermo, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto, Bagheria e Termini Imerse, +17°C a Messina. Infine in Sardegna si registrano +18°C a Capoterra e Orosei, +17°C a Cala Ginepro, +16°C a Cagliari e Olbia.

Così mentre l’Italia diventa una grande “zona gialla” per la pandemia di Coronavirus che rallenta, si tinge di rosso per il caldo anomalo che imperversa in pieno inverno determinando clamorose anomalie climatiche. E ancor più eclatanti sono le previsioni meteo per la prossima settimana: da Mercoledì 3 Febbraio, infatti, inizierà un’altra ondata di caldo africano che si prospetta molto più intensa e lunga, al punto da scatenare una primavera anticipata nel nostro Paese e soprattutto nel Centro/Sud dove le temperature supereranno stabilmente i +20°C con picchi di oltre +25°C nelle massime per 4-5 giorni consecutivi, come se fossimo già a Maggio. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi bollettini di MeteoWeb.