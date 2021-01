Giulia De Lellis amante delle pellicce: piovono critiche sui social e interviene anche l’Aidaa, cancellato il post su Instagram [FOTO]

Riflettori puntati su Giulia De Lellis: l’influencer italiana sta facendo discutere a causa di alcuni outfit sfoggiati negli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita a fare una vacanza sulla neve nonostante le misure restrittive anti-Covid attirando su di sè l’attenziona a seguito di un post pubblicato su Instagram, che la ritrae con addosso una pelliccia. Tantissime le critiche ricevute dall’influencer sui social e non solo, si è mossa infatti anche L’associazione italiana difesa animali ed ambiente che ha pubblicato un comunicato stampa contro la De Lellis: “Giulia De Lellis non perde occasione per far parlare di se usando gli animali come forma di provocazione, come nella fotografia postata il 1 gennaio sui suoi canali social dove la pseudo influencer scrive la parola GEMELLAGGIO riferendosi chiaramente alla pelliccia ed al cagnolino che porta al guinzaglio (lei tra l’altro è vergognosamente senza mascherina) . “Un post vergognoso e sprezzante verso la vita di altre creature ammazzate per fare la pelliccia indossata da questa donna e un cagnolino paragonato proprio alla pelliccia quasi a voler intendere che questo sia il futuro riservato al cagnolino che tiene al guinzaglio? Giulia De Lellis non è nuova a simili stupide provocazioni- scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- che forse rispecchiano il suo carattere violento e sprezzante verso le altre creature . La De Lellis dovrebbe chiedere scusa e vergognarsi pubblicamente per questo post pubblicato sulla sua pagina facebook e poi ritirarlo, nel contempo invitiamo tutti gli animalisti e gli amanti degli animali a commentare questa fotografia sulla pagina Facebook della De Lellis evitando forme di violenza verbale e insulti ma dicendo a chiare lettere la nostra contrarietà a tale vergognoso post“”, si legge nella nota dell’Associazione.

Il post è scomparso dalla pagina di Giulia De Lellis, che ha poi postato nuove foto nelle quali non indossa alcun tipo di giacca, giubbotto o pelliccia, ma che viene smascherata dai follower nei commenti: “nelle storie indossavi un’altra pelliccia nera, te la sei tolta per fare la foto”. Piovono ancora critiche dunque sulla famosa influencer italiana, seguitissima soprattutto dalle giovanissime. E’ questo che spaventa gli animalisti: che la De Lellis con i suoi post possa condizionare tante giovanissime ad indossare pelliccia vera. La De Lellis ha fatto dietrofront, ma non ha chiesto scusa e non ha in alcun modo ‘giustificato’ il suo outfit, ma semplicemente cancellando il suo post.