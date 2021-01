Roma, 28 gen (Adnkronos) – “Noi crediamo che la maggioranza che speriamo si formi in queste ore abbia numeri molto più larghi. Per quello che bisogna fare, per le emergenze che abbiamo, fermarsi a 157-158 voti non è sufficiente. E’ un punto di onesta che abbiamo sin dall’inizio”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Omnibus.