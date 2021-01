Governo: Binetti, ‘ora maggioranza giallo-bianca con centro forte’

Roma, 26 gen (Adnkronos) – “In questa legislatura abbiamo visto un governo giallo-verde, poi un governo giallo-rosso. Ora Non ci resta che il governo giallo-bianco, con una componente di centro forte, orientata alla risoluzione dei problemi reali della gente”. Lo dice Paola Binetti, conversando con i cronisti davanti al Senato.

“Io spero che la crisi finisca con un governo frutto di una maggioranza allargata con culture di governo, non solo volenterosi, con storie politica e tradizioni, competenza e esperienza e che questo impreziosisca il nuovo governo, qualunque esso sia”, ha aggiunto la senatrice centrista che alla domanda sulla possibilità che si formi una maggioranza Ursula ha detto: “Questo mi va bene, alla Binetti questo va bene”.

Su Conte, l’esponente Udc ha spiegato: “Per noi non c’è alcun veto su Conte, noi poniamo l’esigenza di un governo attento ai problemi della vita. Ma parliamo di una prerogativa del capo dello Stato. E’ probabile che Mattarella dia a Conte un mandato esplorativo, ma dipende da Mattarella”.