Governo: Camani (Pd), ‘voto possibile per irresponsabilità Renzi’

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Oggi, alla vigilia della terza ondata di contagi, con il piano vaccinale da implementare e le risorse europee del Recovery da pianificare, aprire una crisi al buio come ha fatto Matteo Renzi è tanto sbagliato quanto dannoso. Il Pd, con Nicola Zingaretti, al contrario, si è sempre mosso nell’interesse nazionale e lavora con convinzione per allargare il campo della maggioranza anti sovranista, aperta a forze liberali e democratiche, e per garantire all’Italia un governo stabile, capace di dare risposte concrete e rapide ai cittadini. L’iniziativa politica di Italia viva va nel senso esattamente opposto. Renzi, con l’obiettivo di attaccare il Pd e indebolire la coalizione che trova in Conte il suo punto di tenuta e di equilibrio, rende il voto anticipato un’eventualità concreta. Le elezioni oggi sono certamente incomprensibili ma di fronte all’irresponsabilità di Renzi non si possono più escludere”. Lo afferma Vanessa Camani, componente della segreteria del Pd e consigliera regionale veneta.