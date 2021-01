Governo: Grimani (Iv), ‘compatti con Renzi su riapertura, aspettiamo risposta’

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Siamo compatti con Renzi a lavorare per costruire la possibilità di una riapertura. Vediamo se ci sarà una risposta. Io mi auguro arrivi entro le prossime ore. Bisogna fare in fretta”. Leonardo Grimani, senatore di Italia Viva, ha firmato “con convinzione” -dice all’Adnkronos- il documento sottoscritto da tutti i parlamentari di Iv dopo la riunione dei gruppi finita ieri a notte fonda.

“Fare in fretta”, dice il senatore. Mercoledì ci sarà il voto su Bonafede e “vanno trovare prima le condizioni per rilanciare un accordo altrimenti saranno problemi”. Ma lei voterà contro la relazione di Bonafede? Renzi lo ha già annunciato…: “Vanno fatte valutazioni di contenuto ma anche politiche perchè non possiamo scordare che eravamo al governo insieme. Io mi auguro si trovi prima un accordo”.

C’era chi sperava di dividere i ‘renziani’ da Renzi, è così? “Eh…”, sospira Grimani e poi riprende: “Sulla linea del dialogo siamo compatti. Da parte nostra non ci sono nè veti nè pregiudizi. Spero che sia lo stesso anche dall’altra parte. Noi vogliamo lavorare al rilancio, questa è la nostra volontà e vediamo se ci sarà un riscontro. Ricomporre il perimetro della vecchia maggioranza che al Senato è vicina ai 170 e consente di procedere nella legislatura con un rilancio e non solo di sopravvivere. Io mi aspetto che accada qualcosa al massimo entro martedì”.