Governo: Lonardo, ‘nessuna fiducia Bonafede, Dracula diritti soggettivi’** (2)

(Adnkronos) – “Ciò che chiediamo al ministro della Giustizia -conclude Lonardo- è una sintesi tra garanzie costituzionali a tutela della libertà dei cittadini ed un’azione penale efficace e tempestiva. Solo investendo risorse adeguate in un settore nevralgico come la giustizia si possono creare le condizioni di efficienza della risposta dello Stato e di certezza del diritto. Non vogliamo più vedere frustrata la vita delle persone dall’irragionevole durata dei processi. Chiediamo garanzie su tutto questo”.