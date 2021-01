Governo: Maraio, ‘da socialisti niente sconti a Bonafede, aspettiamo svolta’**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Sulla relazione del ministro della Giustizia Bonafede saremo chiari. Se il Guardasigilli arriverà in Aula difendendo le scelte sulla eliminazione della prescrizione, se dirà nulla sulla mancata riforma del processo penale, sugli errori che hanno portato alla scarcerazione dei boss, se avrà pulsioni giustizialiste troverà una battaglia aspra, non faremo nessuno sconto. Se il ministro, con il governo proporrà una svolta ed indicherà temi precisi, impegni concreti, i socialisti ci saranno”. Lo scrive in un post su Facebook il segretario del Psi, Enzo Maraio.

‘Ci aspettiamo -aggiunge- segnali sulla riforma della prescrizione, una accelerazione sulla riforma del processo civile, la riforma del Csm, un approccio realmente garantista sul processo penale, un approccio serio alla geografia giudiziaria con la revisione della soppressione dei tribunali”.