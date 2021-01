Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ‘è sacrosanta la richiesta, che Zingaretti ha rivolto a tutte le forze politiche consultate dal Presidente Fico, di mettere in campo il necessario spirito costruttivo per superare questa fase così delicata per l’Italia. Costruire insieme un programma di legislatura è fondamentale per permettere agli italiani di guardare la futuro con fiducia”. Così il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri, esponente dell’Area politica del Partito Democratico “Fianco a Fianco”.