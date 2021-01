Governo: Minuto (Fi), ‘continuerò a votare contro fiducia restando nel centrodestra’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votato contro la fiducia al governo Conte e così continuerò a fare restando all’interno del centrodestra”. Con queste parole la senatrice di Forza Italia Anna Carmela Minuto, interpellata da Affaritaliani.it, smentisce i rumor secondo i quali starebbe per lasciare il gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama per sostenere il governo guidato da Giuseppe Conte.