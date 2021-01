Governo: Orlando, ‘rischio voto c’è ed è cresciuto’

Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Il voto non è una alternativa, è un pericolo che si scongiura solo costruendo alternative. Se si lavora per distruggere, il voto diventa più probabile”. Lo ha detto Andrea Orlando al Tg1.

“Come ha detto Zingaretti, segnalare questo rischio non significa volere che si realizzi ma significa mettere in guardia da questo rischio che c’è ed è cresciuto”, ha aggiunto il vice segretario del Pd.