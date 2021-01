Governo: Renzi dice no a Conte ora, poste condizioni ma resta aperto spiraglio** (2)

(Adnkronos) – Ma oltre la questione Conte, c’è anche una questione maggioranza. Renzi dice di volere un governo politico e che un governo del presidente sarebbe accettabile solo come unica strada per evitare il voto. Ma non è la prima scelta. Però c’è bisogno di un passaggio: via i veti su Iv, dal Pd ma soprattutto dai 5 Stelle.. “Devono chiedere l’impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti.”. E la ‘provocazione’ è rivolta a quella parte del M5S che vuole Renzi fuori dalla porta, come ha detto ieri sera Alessandro Di Battista.

E allora il senatore di Rignano la mette giù così. “Abbiamo sentito parole su di noi che sono al limite dell’insulto. Vogliamo capire dalle altre forze politiche se Italia Viva è parte o non parte della maggioranza, dicendolo con chiarezza visto che la caccia al singolo parlamentare non ha prodotto una maggioranza”.

Sui ‘responsabili’, sul ‘calciomercato’ in Parlamento, sulle maggioranze ‘raccogliticce’, Renzi insiste più volte parlando al Quirinale. L’operazione condotta da Conte, finora non è riuscita: non c’è una maggioranza senza Iv. E Renzi presenta il conto: “Io non vedo altra maggioranza politica che non contenga Italia Viva. Ho letto che ci sarebbe dovuto essere un esodo biblico da Italia Viva, ma questo esodo non si è prodotto”.