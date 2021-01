Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “E’ fondamentale non spendere male i soldi dell’Ue e per questo siamo pronti a fare di tutto per trovare opportuni accordi. Domani e lunedì siamo a disposizione del presidente Fico per trovare un punto di caduta per gli interessi degli italiani”. Lo dice Matteo Renzi al termine dell’incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico.